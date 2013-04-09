Боксер по прозвищу «Тушите Свет» решил поиздеваться над братьями Кличко

Нелицеприятные комментарии в адрес украинских боксеров Дж.Тони дал в интервью порталу fightnews.com.

«Хочу встретиться с сестрами Владимиром и Виталием Кличко! — заявил Дж.Тони. — Также мне интересен бой с Дэвидом Ге… простите, Хэем. Но он не поедет в США, так как боится за свою задницу. Ну и еще, может быть, я бы побился с Антони Тарвером. Если, конечно же, он до сих пор чего-то стоит. Также можно было бы опуститься в первый тяжелый вес, чтобы провести бой с Бернардом Хопкинсом или реванш с Лебедевым. В ноябре 2011 года меня победил не россиянин, а моя же травмированная нога».

Свой следующий бой Дж.Тони проведет 28 апреля в Австралии против местного тяжеловеса Лукаса Брауна.