Результаты 13 тура английской Премьер-лиги
00:03, 12 ноября 2007Спорт
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МЮ вырвался вперед
В воскресенье продолжился 13 тур Премьер-лиги в Англии.
Результаты матчей:
Бирмингем – Астон Вилла 1:2
Челси – Эвертон 1:1
Болтон – Мидлсборо 0:0
Тоттенхэм – Уиган 4:0
Манчестер Юнайтед – Блэкберн 2:0
Портсмут – Манчестер Сити 0:0
Благодаря победе над “бродягами” МЮ пока стал единоличным лидером чемпионата (30 очков).
В понедельник состоится заключительный матч тура Ридинг – Арсенал.
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