Результаты 13 тура английской Премьер-лиги

00:03, 12 ноября 2007
Спорт
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МЮ вырвался вперед

Английская Премьер-лигаВ воскресенье продолжился 13 тур Премьер-лиги в Англии.

Результаты матчей:

Бирмингем – Астон Вилла 1:2

Челси – Эвертон 1:1

Болтон – Мидлсборо 0:0

Тоттенхэм – Уиган 4:0

Манчестер Юнайтед – Блэкберн 2:0

Портсмут – Манчестер Сити 0:0

Благодаря победе над “бродягами” МЮ пока стал единоличным лидером чемпионата (30 очков).

В понедельник состоится заключительный матч тура Ридинг – Арсенал.

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