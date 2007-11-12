Результаты 13 тура английской Премьер-лиги

МЮ вырвался вперед

В воскресенье продолжился 13 тур Премьер-лиги в Англии. Результаты матчей: Бирмингем – Астон Вилла 1:2 Челси – Эвертон 1:1 Болтон – Мидлсборо 0:0 Тоттенхэм – Уиган 4:0 Манчестер Юнайтед – Блэкберн 2:0 Портсмут – Манчестер Сити 0:0 Благодаря победе над “бродягами” МЮ пока стал единоличным лидером чемпионата (30 очков). В понедельник состоится заключительный матч тура Ридинг – Арсенал.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter