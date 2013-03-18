Усик и Ломаченко пропустят первый четвертьфинал WSB

Участник четвертьфинала World Series Boxing, команда «Украинские атаманы» назвала состав на ближайший поединок против «Бакинских огней» (Азербайджан), в котором отсутствуют два лидера.

Как сообщили УНИАН в команде «Украинские атаманы», олимпийские чемпионы и чемпионы мира в своих весовых категориях Александр Усик и Василий Ломаченко не будут участвовать в первом матче в Киеве. Тренеры решили прибегнуть к их услугам уже в ответном матче в Баку, который станет решающим в борьбе за выход в полуфинал. Между тем, в бакинской команде посчитали, что для них гостевой матч в Киеве важнее. И безоговорочный лидер команды в супертяжелом весе – чемпион мира и бронзовый призер Игр в Лондоне Магомедрасул Меджидов - на предстоящий матч заявлен.

Полный состав участников первого четвертьфинального матча «Украинские атаманы» - «Бакинские огни» выглядит следующим образом: Николай Буценко – Гамрбек Гермаханов (полулегкий вес), Денис Беринчик – Хуршид Тоджибаев (легкий вес), Дмитрий Митрофанов – Хайбула Мусалов (средний вес), Александр Гвоздик – Владимир Челес (полутяжелый вес), Дмитрий Руденький – Магомедрасул Меджидов (супертяжелый вес).

Как сообщал УНИАН, первый матч одной четвертой финала WSB, между украинской и азербайджанской командами состоится 22 марта в киевском Дворце спорта.