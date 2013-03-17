Волейболисты «Крымсоды» выиграли регулярный чемпионат Украины

Как передает корреспондент УНИАН, в турнире семи команд, который длился с сентября по март, «Крымсода» только в предпоследнем матче обеспечила себе первое место, обыграв дома винницкую ВНАУ (3:1) и став недосягаемой для идущего на втором месте сумского «Химпрома».

Второе место в турнирной таблице заняли сумчане, дважды обыгравшие в гостях харьковскую «Юридическую академию» - 3:2 и 3:0. Таким образом, «Химпром» не дал никаких шансов приблизиться к себе «Фавориту» из Лубнов, финишировавшему на 3-м месте.

На втором и решающем этапе соревнований – плей-офф – к этой семерке присоединится лучший клуб Украины харьковский «Локомотив», который на протяжении сезона выступал в Открытом чемпионате России. Команды будут разбиты на четыре пары четвертьфиналистов и по олимпийской системе, с выбыванием, разыграют титул сильнейшей в Украине.

Напомним, что на стадии одной четвертой финала команды проведут серии максимум из трех матчей – до двух побед.