Киевское «Динамо» с трудом выиграло матч у «Ворсклы»

Как сообщает корреспондент УНИАН, киевляне активно начали игру, и уже на 4-й минуте их атака увенчалась голом Домагоя Виды. Андрей Ярмоленко удачно подал первый же угловой в этом матче в сторону ворот «Ворсклы», а Д. Вида выше всех выпрыгнул и головой переправил мяч в ворота – 1:0.

После этого игра проходила на встречных курсах, киевляне не только атаковали сами, но и давали возможность сопернику проявить свой потенциал. Впрочем, атакующая игра у гостей явно не получалась, а рассчитывать на грубые ошибки «Динамо» в обороне не приходилось. Команда внимательно и цепко оборонялась.

В итоге, идущий на 14-м месте полтавский коллектив не смог воспользоваться кризисом, который испытывает столичный клуб на протяжении этого сезона. У «Ворсклы» осталось 20 очков, в то время как «Динамо» набрало 44 балла и сравнялось по очкам с идущим на втором месте днепропетровским «Днепром», обогнав также харьковский «Металлист». Правда, у «Днепра» и у «Металлиста» есть еще игра в запасе.

В еще одном матче сегодняшнего дня, который уже завершился, мариупольский «Ильичевец» выиграл у киевского «Арсенала» со счетом 2:1.

Как сообщал УНИАН, 21-й тур чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги продлится до понедельника, 18 марта.