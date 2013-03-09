Украинская теннисистка вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Как сообщает официальный сайт соревнований, во втором раунде соперницей украинки была представительница Казахстана Ярослава Шведова.

Этот матч был последним в программе игрового дня и затянулся до поздней ночи по местному времени (утро субботы по Киеву). Если поначалу у украинки, прошедшей квалификационный турнир, все получалось легко – 6:1 в первом сете, то затем Я.Шведова перехватила инициативу. Тем не менее, Л.Цуренко сумела сдержать натиск соперницы и прибавила в игре в решающий момент. В итоге – 6 :1, 3:6, 6:1 – в пользу украинской спортсменки, оставшейся единственной представительницей нашей страны в женском одиночном турнире.

В мужском одиночном разряде выступает Александр Долгополов, посеянный организаторами под 22-м номером. Как сеянный игрок, А.Долгополов пропускал первый круг соревнований. Выступления в Индиан-Уэлллсе он начнет в ночь на воскресенье по киевскому времени матчем второго круга.

Как сообщал УНИАН, соревнования в Индиан-Уэллсе считаются одними из самых престижных в ежегодном теннисном календаре. По своему статусу они уступают только четырем турнирам серии «Большого шлема». Участие в этом турнире для всех сильнейших игроков мира, по правилам Женской теннисной ассоциации и мужской Ассоциации теннисистов-профессионалов, является обязательным.