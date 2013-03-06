Результаты матчей Лиги чемпионов
23:36, 06 марта 2013Спорт
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Завершились сегодняшние матчи 1/8 Лиги чемпионов УЕФА.
Ювентус - Селтик 2:0 (Матри 24, Квальярелла 65). Первый матч 3:0
ПСЖ - Валенсия 1:1 (Лавесси 66 - Жонас 55). Первый матч 2:1.
Напомним, что вчера сыграли Боруссия - Шахтер 3:0 (2:2) и МЮ - Реал 1:2 (1:1).
Следующие игры 1/8 ЛЧ пройдут:
12 марта: Шальке - Галатасарай (1:1), Барселона - Милан (0:2)
13 марта: Малага - Порту (0:1), Бавария - Арсенал (3:1).
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