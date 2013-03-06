Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершились сегодняшние матчи 1/8 Лиги чемпионов УЕФА.

Ювентус - Селтик 2:0 (Матри 24, Квальярелла 65). Первый матч 3:0 ПСЖ - Валенсия 1:1 (Лавесси 66 - Жонас 55). Первый матч 2:1. Напомним, что вчера сыграли Боруссия - Шахтер 3:0 (2:2) и МЮ - Реал 1:2 (1:1). Следующие игры 1/8 ЛЧ пройдут: 12 марта: Шальке - Галатасарай (1:1), Барселона - Милан (0:2) 13 марта: Малага - Порту (0:1), Бавария - Арсенал (3:1).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter