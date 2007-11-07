Результаты первого тайма 4-го тура Лиги чемпионов

Забито 17 голов, из них два в Манчестере

Завершились первые таймы в сегодняшних 8 матчах Лиги чемпионов. Завершились первые таймы в сегодняшних 8 матчах Лиги чемпионов. Группа E. Лион - Штутгарт 3:1 (Бен-Арфа 6, 37, Келлстрем 15 - Гомес 16), Барселона - Рейнджерс 2:0 (Анри 6, Месси 43) Группа F. МЮ - Динамо 2:0 (Пике 31, Тевес 37), Спортинг - Рома 1:1 (Лиедсон 22 - Кассетти 4) Группа G. Интер - ЦСКА 2:2 (Ибрагимович 32, Камбьяссо 34 - Жо 23, Вагнер Лав 31), Фенербахче - ПСВ 2:0 (Казим 28, Шентюрк 30) Группа H. Стяуа - Севилья 0:1 (Ренато 25), Славия - Арсенал 0:0

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