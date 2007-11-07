Результаты матчей Лиги чемпионов (расширенная)

Ливерпуль забивает как в хоккее

Завершились сегодняшние восемь матчей 4-го тура Лиги чемпионов Завершились сегодняшние восемь матчей 4-го тура Лиги чемпионов Группа A. Ливерпуль - Бешикташ 8:0 (Крауч 19, 89, Бенаюн 32, 53, 56, Джерард 69, Бабел 78, 81)Порту - Олимпик 2:1 (Сектиуи 27, Лисандро 78 - Ньянг 47) У Порту - 8 очков, Олимпика - 7, Ливерпуля - 4, Бешикташа - 3 Группа B. Валенсия - Русенборг 0:2 (Иверсен 31, 58), Шальке-04 - Челси 0:0 У Челси - 8 очков, Русенборга - 7, Шальке - 4, Валенсии - 3 Группа C. Лацио - Вердер 2:1 (Рокки 57, 68 - Диего 88 пен.), Олимпиакос - Реал 0:0 У Реала 8 очков, Олимпиакоса и Лацио - по 5, Вердера - 3 Группа D. Селтик - Бенфика 1:0 (Макгиди 45), Шахтёр - Милан 0:3 (Индзаги 66, 90+3, Кака 72) У Милана 9 очков, Шахтера и Селтика - по 6, Бенфики - 3 Завтра встречаются: Группа E. Лион - Штутгарт, Барселона - Рейнджерс Группа F. МЮ - Динамо, Спортинг - Рома Группа G. Интер - ЦСКА, Фенербахче - ПСВ Группа H. Стяуа - Севилья, Славия - Арсенал

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