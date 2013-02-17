Три украинских футбольных клуба провели товарищеские матчи

Донецкий «Шахтер» выиграл у румынского «Брашова» (3:0), днепропетровский «Днепр» проиграл московскому «Спартаку» - 0:2, а киевская команда провела первый контрольный матч на сборе в Турции против словацкого Кощице. Арсенал победил Кошице 1:0, забил Адия сообщает корреспондент УНИАН.

Футболисты донецкого «Шахтера» сейчас находятся в турецкой Анталии, где провели игру с румынским ФК «Брашов». Скромный румынский клуб-соперник не смог оказать достойного сопротивления участнику плей-офф Лиги чемпионов, уступив с крупным счетом. Счет уже на первой минуте матча открыл бразильский полузащитник горняков Алан Патрик. На последнгей минуте первого тайма Дуглас Коста удвоил преимущество донецкой команды. А после перерыва, на 73-й минуте, бразилец выступающий за сборную Хорватии Эдуардо установил окончательный счет – 3:0.

Днепропетровский «Днепр», находящийся на сборе в Испании, проводил матч против московского «Спартака» в полурезервном составе, так как многие игроки основного состава получили возможность отдохнуть перед официальной игрой с «Базелем». Тем не менее, в первом тайме подопечные испанского тренера украинского клуба Хуанде Рамоса заметно превосходили соперника в физических кондициях. Лишь за счет лучшей техники и контроля над мячом москвичам удавалось сохранить ничейный счет. А после перерыва рисунок игры резко поменялся и уже команда Валерия Карпина завладела инициативой. Судьбу матча решили два эпизода в середине второго тайма. На 56-й минуте спартаковец Павел Яковлев вышел один на один с голкипером днепропетровцев Денисом Шелиховым и перебросил мяч через вратаря – 1:0. А спустя 20 минут Дмитрий Комбаров четко реализовал пенальти за нарушение Виталия Мандзюка в штрафной площади. В концовке игры украинский клуб имел несколько возможностей сократить счет в матче, но не воспользовался ими. А за три минуты до истечения основного времени игры, на 87-й минуте, судья неожиданно дал финальный свисток, не дав командам доиграть положенное время.

Как сообщал УНИАН, «Днепр» и «Шахтер» уже провели свои первые официальные матчи в 2013 году в еврокубках. «Шахтер» в Донецке сыграл вничью с немецкой «Боруссией» из Дортмунда (2:2), а «Днепр» в гостях уступил швейцарскому «Базелю» (0:2). Киевский «Арсенал» в еврокубках не участвует, а готовится ко второй части чемпионата Украины начала с полуторамесячным опозданием от остальных клубов. В ФК «Арсенал» затянулся процесс смены собственника. Только 15 февраля новым владельцем клуба официально стал народный депутат Украины от Партии регионов Александр Онищенко. В этот же день команда получила возможность уехать на сбор в Турцию и начать подготовку к сезону.