Киевское «Динамо» заняло третье место на Marbella Cup

Эти соревнования стали последним этапом подготовки киевлян к новому сезону. Напомним, что это был второй сбор команды в межсезонье. Первый, сразу же после новогодних каникул, также состоялся в Марбелье. В рамках соревнований Marbella Cup киевляне провели три матча, дважды выиграв и один раз проиграв. Сегодня соперником киевлян было кутаисское «Торпедо». Учитывая скорое приближение сезона, стоило ждать от подопечных Олега Блохина высоких скоростей и четкого взаимодействия игроков на поле, сообщает официальный сайт Динамо.

Уже в начале матча стало понятно, что встречаются два абсолютно разных по уровню игры и мастерству соперника. На 26-й минуте Лукман Аруна убежал в отрыв, отдал пас на Адмира Мехмеди, который, в свою очередь, точно отпасовал на Андрея Ярмоленко. Динамовцу не оставалось ничего иного, как поразить ворота соперника, 1:0. Спустя 11 минут киевляне удвоили свое преимущество. Мигель Велозу выполнил отличную подачу со штрафного, которую А. Мехмеди замкнул не менее эффектным ударом ногой с лета. В начале второго тайма Роман Безус, после подачи с фланга Нико Кранчара довел счет до крупного, а на 62-й минуте уже сам Н. Кранчар довел преимущество в счете киевлян до 4:0.

Лишь после этого динамовцы расслабились и позволили сопернику сократить разрыв до двух мячей. Отличились Георгий Датунаишвили и Ника Сабанадзе.

Уже завтра, в понедельник, динамовцы возвращаются домой. А в четверг, 14 февраля, в Киеве состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» -- «Бордо» (Франция).