Сборная Украины вышла в финал Кубка легенд

Как и год назад, в решающем матче соревнований встретятся сборные Украины и России, сообщает официальный сайт турнира.

Согласно регламенту турнира, в первый день соревнований шесть команд были поделены на две группы. Сборной Украине достались грозные соперники в лице национальных команд Италии и Португалии. Впрочем, тренеру нашей команды Владимиру Бессонову удалось собрать очень сильный состав, где был сплав ветеранской молодости 40-летнихз и опытных 50-летних. В Москву приехали такие известные в недалеком прошлом игроки, как Дмитрий Парфенов, Владислав Ващук, Юрий Дмитрулин, Александр Заваров, Сергей Ребров.

И уже в первой игре турнира - с фаворитами из Италии - украинцы показали, что могут играть абсолютно на равных, 4:4.

А уже в следующей игре группы В португальцы и вовсе обыгрывают итальянцев (10:6) и становятся главными претендентами на выход в финал. Однако, украинцы в решающий момент сумели показать свои лучшие качества, выиграв – 8:3. При этом, исход матча был предрешен уже после первого тайма, когда украинцы вели со счетом 5:1. Серьезный настрой сборной в товарищеском турнире ветеранов доказывает тот факт, что и в первом, и во втором матче украинцы играли. не жалея себя и соперника. Грубыми фолами отметились Эдуард Цихмейструк и Сергей Закарлюка.

Другим финалистом стала сборная России. Команда, которая чуть ли не единственная, состоящая сплошь из звездных игроков прошлых лет и по составу полностью отвечающая названию соревнований. На пути в финал она разгромила сборные Голландии – 7:4 и Германии – 12:1.

Напомним, что в 2012 году в финале этого турнира россияне выиграли со счетом 6:2.