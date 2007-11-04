Результаты 12-го тура английской Премьер-лиги

Завершился 12-й тур английской Премьер-лиги

Арсенал - МЮ 2:2 (Фабрегас 47, Галлас, 45 автогол, 90 - Роналдо 81)

Астон Вилла - Дерби 2:0 (Ларсен 57, Янг 61)

Фулхэм - Ридинг 3:1 (Дэвис 17, Дэмпси 72, Хили 90 - Дойл 53)

Ньюкасл - Портсмут 1:4 (Кемпбэлл 16 автогол - Памаро 8, Мварувари 9, Утака 11, Кранчар 70)

Эвертон - Бирмингем 3:1 (Якубу 9, Карсли 90, Воган 90 - Капо (79)

Уиган - Челси 0:2 (Лемпард 11, Беллетти 18)

Миддлсбро - Тоттенхэм 1:1 (Янг 51 - Бент 34)

Блекберн - Ливерпуль 0:0

Арсенал и МЮ по-прежнему делят лидерство - по 27 очков, но Арсенал* провел на матч меньше. Челси с 24-ю очками замыкает тройку.

Следующую тройку составляют Портсмут, Блекберн* и Манчестер Сити* - по 22 очка, вплотную к ним Ливерпуль* - 21. Эвертон, Астон Вилла* и Ньюкасл* - еще одна тройка: 19, 18, 17 очков, соответственно. Дальше на одноочковое расстояние протянулись Вест Хэм**, Ридинг, Фулхэм, Бирмингем (14, 13, 12, 11).

Низ таблицы делят 6 команд: Сандерленд* и Миддлсбро (по 9), Тоттенхэм и Уиган (по 8) и Болтон*, Дерби (по 6).

(У команд, помеченных звездочкой - игра в запасе, у Вест Хэма - две).