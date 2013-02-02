Металлист разбил московский ЦСКА

Как передает корреспондент УНИАН, клубы России и Украины продолжают подготовку ко второй части национальных первенств, а некоторые из них и к стадии плей-офф еврокубков. Одним из таких этапов подготовки и стал товарищеский матч в Аликанте.

В начале матча команды обменялись несколькими опасными, но не результативными атаками. А в середине первого тайма, москвичи в течении двух минут создали себе вполне комфортное преимущество в счете. Сначала Кейсуке Хонда отлично исполнил штрафной удар, после которого мяч от штанги залетел в ворота. Спустя минуту уже Зоран Тошич получил мяч на левом углу штрафной, обыграл защитника и пройдя чуть вперед нанес точный удар по воротам, 2:0.

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Но еще до перерыва харьковчане сумели отыграться. На 31-й минуте Жажа Коэльо воспользовался несогласованностью в действиях защитников армейской команды и сократил разрыв в счете. А перед самым свистком судьи на перерыв Марлос отличным ударом замкнул фланговый навес – 2:2.

После перерыва команды продолжали играть в обоюдоострый футбол, но теперь везло только украинскому клубу. На 64-й минуте Папа Гуйе головой отправил мяч в ворота после подачи углового. А на 82-й минуте таким же образом забил гол Фининьо.