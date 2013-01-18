ХК "Донбасс" заявляет, что не имеет отношения к драке болельщиков

Встреча между клубами в Донецке завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, победивших в серии буллитов. После игры состоялась массовая драка с участием болельщиков. "Торпедо" отправило в КХЛ письмо и заявило, что фанаты "Донбасса" напали на гостей из-за того, что команда проиграла. Генеральный директор торпедовцев Андрей Осипенко отметил, что клуб будет защищать права поклонников команды.

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"До, во время и после матча ХК "Донбасс" (Донецк) - ХК "Торпедо" (Нижний Новгород) в Арене "Дружба", а также на территории, закрепленной за Ареной, никаких инцидентов между болельщиками клубов не происходило. Конфликт произошел в общественном месте за пределами территории, закрепленной за Ареной "Дружба", - говорится в сообщении на сайте ХК "Донбасс".

Клуб подчеркивает, что все документы об инциденте направлены в КХЛ и все комментарии по данному вопросу будут озвучены соответствующими департаментами лиги.

"ХК "Донбасс" к данному послематчевому происшествию не имеет никакого отношения. ХК "Донбасс"оставляет за собой право защиты законных интересов, чести и достоинства клуба", - говорится в заявлении.

Хоккейный клуб также обращается ко всем болельщикам и средствам массовой информации с просьбой воздержаться от поспешных выводов и комментариев до официального заявления КХЛ.