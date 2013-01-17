Автобус со всем составом ФК «Одесса» слетел в кювет

Как сообщает официальный сайт клуба, возвращаясь из Тирасполя, где ФК "Одесса" в товарищеском матче с местным одноименным футбольным клубом сыграл в ничью 1:1, автобус с игровым и тренерским персоналом одесской команды в районе села Васильевка Беляевского района попал в ДТП.

В момент движения водителю клубного автобуса внезапно стало плохо. Машина оказалась в кювете. Водитель клубного автобуса был оперативно госпитализирован с подозрением на сердечный приступ. В сообщении сказано, что “среди игрового и тренерского персонала пострадавших нет, все отделались легким испугом”.