Автобус со всем составом ФК «Одесса» слетел в кювет
20:19, 17 января 2013Спорт
1889
Автобус с игроками и тренерами футбольного клуба "Одесса" попал в дорожно-транспортное происшествие.
Автобус с игроками и тренерами ФК "Одесса" попал в ДТП
Как сообщает официальный сайт клуба, возвращаясь из Тирасполя, где ФК "Одесса" в товарищеском матче с местным одноименным футбольным клубом сыграл в ничью 1:1, автобус с игровым и тренерским персоналом одесской команды в районе села Васильевка Беляевского района попал в ДТП.
В момент движения водителю клубного автобуса внезапно стало плохо. Машина оказалась в кювете. Водитель клубного автобуса был оперативно госпитализирован с подозрением на сердечный приступ. В сообщении сказано, что “среди игрового и тренерского персонала пострадавших нет, все отделались легким испугом”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter