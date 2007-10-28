Челси громит Манчестер, Шева снова забивает

"Челси" разгромил "Манчестер Сити" со счетом 6:0, одержав уже третью победу подряд в нынешнем сезоне английской футбольной Премьер-лиги.

Хозяева вели в течение всего матча. К концу первого тайма Майкл Эссьен и Дрогба довели счет до 2:0, благодаря пасам Фрэнка Лэмпарда.

После перерыва вратарь "горожан" Джо Харт спас ворота сэйвом от гола Лэмпарда, но от второго гола Дрогба спасти не смог.

В оставшееся время гостям успели забить Джо Коул, Саломон Калу и Андрей Шевченко.

Нападающие "Сити" Стивен Айрленд и Мартин Петров едва не распечатали ворота "Челси" в первом тайме, но во втором никак себя не проявили.

Для подопечных Аврама Гранта этот матч стал уже пятой победой подряд во всех турнирах. Это говорит о том, что "синие" преодолели шок, вызванный уходом прежнего наставника Жозе Моуринью.

Для "Манчестер Сити" итог матча, напротив, означает начало конца медового месяца для недавно пришедшего заслуженного тренера Свена-Йорана Эрикссона.

"Горожане" в начале сезона выиграли четыре матча подряд, но их выступление оказалось на удивление вялым.

Эрикссон был безутешен. "Мы забыли, как обороняться. - критиковал он игроков. - Если дать время и место такой команде, как "Челси", то произойдет то, что произошло. Защита с нашей стороны была очень плохая - нам надо выступать намного лучше".

"До сих пор в этом сезоне все шло неплохо, но мне жаль наших фанатов, которые приехали с нами на матч. Их было много, и они хотели, чтобы мы показали хороший футбол, а не проигрывали вот так", - сказал он в интервью Би-би-си.

Аврам Грант, напротив, комментировал результат матча с чувством глубокого удовлетворения. "За последний месяц мы улучшали свою игру с каждым матчем. - отметил он. - Игроки хотят играть лучше, и они показали полный настрой на позитивный футбол и на победу. Вот и весь секрет!"

"Мы довольны этим результатом, но нельзя останавливаться на достигнутом. Я сомневаюсь, что нам удастся часто выигрывать со счетом 6:0. Побить "Манчестер юнайтед" непросто, но мы немного облегчили себе задачу", - сказал тренер "Челси".

"Манчестер Юнайтед" в субботу играл с "Мидлсбро" и тоже одержал убедительную победу 4:1.

Счет уже на четвертой минуте матча открыл Нани. Еще через три минуты Жереми Алальер сравнял счет, но на 34-й минуте Уэйн Руни вновь вывел хозяев вперед.

Также благодаря Руни Карлос Тевес на 56-й минуте забил третий гол, а на 86-й - четвертый.

Заместитель тренера "Красных дьяволов" Карлос Кьерос отметил сложности в начале игры, но сказал, что команда прекрасно с ними справилась.

Результаты остальных матчей субботы:

"Бирмингем"-"Уиган" 3:2

"Портсмут"-"Уэст Хэм" 0:0

"Рединг"-"Ньюкасл" 2:1

"Сандерленд"-"Фулхэм" 1:1