В Дубае назвали лучшего футбольного тренера
17:42, 29 декабря 2012Спорт
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Тренер мадридского "Реала" португалец Жозе Моуринью стал обладателем премии Globe Soccer Awards в номинации "Лучший тренер года".
Жозе Моуринью - лучший тренер года
Моуринью получил свой приз на гала-вечере в Дубае, который состоялся в отеле Hotel Burj Califa de Dubai. В состав жюри входили вице-президент "Милана" Адриано Галлиани, президент "Порту" Пинту да Кошта, генеральный директор мадридского "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин и бывший футболист "Реала" Луиш Фигу.
Напомним, что лауреатом в номинации "Лучший футболист года" стал колумбийский нападающий Радамель Фалькао.
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