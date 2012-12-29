В Дубае назвали лучшего футбольного тренера

Моуринью получил свой приз на гала-вечере в Дубае, который состоялся в отеле Hotel Burj Califa de Dubai. В состав жюри входили вице-президент "Милана" Адриано Галлиани, президент "Порту" Пинту да Кошта, генеральный директор мадридского "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин и бывший футболист "Реала" Луиш Фигу.

Напомним, что лауреатом в номинации "Лучший футболист года" стал колумбийский нападающий Радамель Фалькао.

ТСН