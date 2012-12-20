Ярославский грозится прекратить финансирование клуба «Металлист»

Как передает корреспондент УНИАН, свою позицию А.Ярославский высказал в интервью Ua.championat.com, комментируя перспективы выступлений «Металлиста» в Лиге Европы после жеребьевки, которая прошла сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон.

По результатам жеребьевки, харьковский «Металлист» в 1/16 Лиги Европы сыграет с английским «Ньюкаслом».

«Результатом жеребьевки лично я полностью удовлетворен. «Ньюкасл» хотя и представляет такой сильный европейский чемпионат, как английская Премьер-Лига, но «Металлисту» он вполне по силам. Команда у англичан хорошая, но занимает она в своем чемпионате сегодня лишь 15-е место и не сильно оторвалась от «зоны вылета». Однозначно уверен в том, что такого соперника мы должны проходить и выходить в 1/8 финала Лиги Европы. Правда, если этому не помешает мышиная возня, устроенная харьковским мэром Геннадием Кернесом», - сказал А.Ярославский.

На вопрос журналиста, какими будут действия владельца клуба (19 декабря Харьковский горсовет обратился в областной совет с просьбой вернуть ОСК «Металлист» в коммунальную собственность Харькова - УНИАН), А.Ярославский сказал, что в ответ на действия мэра Харькова он может прекратить финансирование футбольного клуба.

«Честно говоря, я не слежу за тем, что там решает городской совет, кого и о чем она просит. Я более пяти лет не вылезал из строительства, занимался реконструкцией стадиона и вкладывал в нее свои собственные средства. Какими могут быть мои действия в ответ на действия официального лица? Если все это не прекратится, я просто возьму и закрою финансирование футбольного клуба «Металлист». И все», - заявил Ярославский.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря депутаты Харьковского горсовета обратились к председателю Харьковского облсовета Сергею Чернову с просьбой передать в коммунальную собственность Харькова областной спортивный комплекс «Металлист». В обращении указано, что в 2007 г. горсовет передал областному совету полномочия по управлению имуществом стадиона. Тогда же объект начали реконструировать к Евро-2012. Харьковский городской голова Геннадий Кернес считает, такое решение не повлияет на возможность футбольного клуба «Металлист» играть на стадионе.

Ранее на неоднократные заявления Г.Кернеса о том, что стадион «Металлист» должен быть возвращен в коммунальную собственность Харькова, президент ФК «Металлист» Александр Ярославский в интервью «Украинскому футболу» назвал такие действия «махновщиной» и сказал, что готов отдать Кернесу и стадион, и команду.

По словам А.Ярославского, содержание стадиона требует очень больших средств, и это будет не по карману городскому бюджету. Изменение порядка финансирования стадиона он считает авантюризмом и предлагает инициаторам этой идеи платить за содержание этого ценного объекта из собственного кармана, а не за счет налогоплательщиков.

«У него ((Г.Кернеса - УНИАН) - власть. Он, наверное, может позволить себе забрать стадион, эксплуатация которого обходится в 20 миллионов гривен в год. Причем среди этих 20 миллионов пока не было потрачено ни одной государственной копейки. Тогда пусть забирает и клуб, бюджет которого составляет 4 млн долларов в месяц, 48 млн долларов в год. Но только пусть финансирует его из собственного кармана, а не за счет налогоплательщиков из бюджета Харькова», - заявил ранее Ярославский. «И обеспечивает, - добавил бизнесмен, - те результаты выступлений команды, к которым привыкли харьковские и украинские болельщики».

Справка УНИАН. Стадион «Металлист» на 40 тысяч зрительских мест был реконструирован к Евро-2012 и официально открыт 5 декабря 2009 г. Стадион реконструирован в формате частно-государственного партнерства: 30% общей суммы вложений составляют частные инвестиции бизнесмена А.Ярославского (генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012, президента группы DCH и ФК «Металлист), 70% - бюджетные средства. Общая сумма внесенных в то время в реконструкцию стадиона инвестиций составила 95,3 млн дол. В 2011 г. Ярославский дополнительно инвестировал в реконструкцию игрового поля стадиона «Металлист» около 3 млн евро.