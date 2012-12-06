Эрикссон говорит, что пока переговоров с ФФУ не вел
Шведский футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон опроверг информацию о том, что он ведет переговоры с Федерацией футбола Украины о его назначении головнив тренером украинской сборной.
Об этом сам тренер сообщил в комментарии изданию expressen.se.
"Нет, у меня нет никакого прямого контакта с Федерацией футбола Украины. Агенты говорили об этой вакансии, но говорить о большем не приходится", - сказал Эрикссон.
"Мы посмотрим, чем эта ситуация закончится в будущем", - добавил тренер.
Как сообщал УНИАН, 28 ноября первый вице-президент ФФУ Анатолий Попов заявил, что Федерация футбола Украины рассматривает около 30 кандидатур на пост главного тренера национальной сборной Украины.
По словам президента ФФУ А.Конькова, ему для этого понадобится около 5-7 дней. Как сказал А.Попов, в списке кандидатур представлены как украинские, так и иностранные специалисты, причем их соотношение примерно поровну.
Говоря о кандидатурах иностранных тренеров, которые обсуждались в СМИ в последнее время, первый вице-президент ФФУ отметил, что итальянского тренера Марчелло Липпи в списке нет, а шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон там присутствует.