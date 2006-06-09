Букмекеры уравняли шансы сборных Украины и Хорватии

Авторитетная букмекерская контора William Hill опубликовала ставки на чемпионат мира по футболу, который стартует в Германии. Наибольшие шансы на победу, по мнению букмекеров, имеет сборная Бразилии, ставки на которую принимаются из расчета 3,25 к 1. Наименьшие шансы – у сборной Тринидада и Тобаго, ставки на которую принимаются как 1001 к 1.

Высоко оцениваются шансы сборных Англии (7 к 1), Германии (8 к 1), Аргентины (9 к 1) и Италии (10 к 1). Ставки на Францию принимаются как 13 к 1, на Испанию и Нидерланды – 15 к 1, на Португалию – 23 к 1, на Чехию – 34 к 1. Букмекеры считают равными шансы сборных Украины и Хорватии – по 67 к 1.

Лучшим бомбардиром ЧМ-2006 William Hill видит форварда сборной Бразилии Роналдо, ставки на которого принимаются как 11 к 1. Ставки на другого бразильца, Адриано – 12 к 1. Одинаковы шансы на звание лучшего бомбардира у француза Тьерри Анри и голландца Рууда ван Нистелроя – 13 к 1. Шансы Андрея Шевченко на то, чтобы получить золотую бутсу чемпионата мира – 21 к 1.

По мнению букмекеров, шансы на то, что чемпионом мира станет представитель Европы – 8 к 15, а на то, что чемпионом мира станет одна из команд Южной Америки – 6 к 4. Наиболее вероятным финалом по версии William Hill будет матч Бразилия – Англия (10 к 1), почти такие же ставки (11 к 1) принимаются на финал Бразилия – Германия.

Лента.ру