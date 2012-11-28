Нападающего «Шахтера» Адриано дисквалифицировали на один матч

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Таким образом, бразильский нападающий не поможет "Шахтеру" в поединке шестого тура группового этапа против итальянского "Ювентуса". Помимо этого Л.Адриано посвятит один день участию в одной из общественных футбольных программ.

В вину Л.Адриано вменяется нарушение статьи 5 дисциплинарного устава УЕФА – "Принципы поведения".

Как сообщал УНИАН, в ходе матча против «Нордшелланда» 20 ноября Л.Адриано подхватил мяч, который его партнер по команде Виллиан вернул датской команде после остановки игры в связи с повреждением игрока «Нордшелланда», «обыграл» не вступавших в борьбу двух защитников и вратаря и «забил» мяч в пустые ворота датчан. Эта выходка «донецкого» бразильца вызвал множество критичных оценок специалистов и возмущение футбольной Европы, после чего УЕФА открыл дисциплинарное расследование поступка форварда.

Только после этого Л.Адриано попросил прощения у болельщиков и УЕФА за произошедший инцидент, хотя в ходе игры и после нее не выражал ни малейшего сожаления по этому поводу.

Он сказал, что «не увидел начала момента, потому что стоял спиной к мячу и лицом к воротам противника, находился в зоне атаки и не заметил, что произошло на нашей половине поля». «Я был очень сконцентрирован на игре, и когда мяч упал рядом, а защитники не проявляли никакой инициативы, подхватил мяч, обыграл вратаря и забил гол. Ведь я нападающий, - объяснил Л.Адриано, - Позже, проанализировав видео момента и переговорив со своими партнерами, я понял, что произошло. У меня совершенно поменялось мнение об эпизоде».

Форвард добавил: «Очень сожалею о том, что случилось, прошу прощения у всех болельщиков и УЕФА. Ничего подобного никогда ранее со мной не случалось, я всегда уважал, уважаю и буду уважать правила Fair Play. Еще раз приношу свои извинения и обещаю, что подобное больше никогда не повторится – я буду более сконцентрированным, внимательным на поле и буду соблюдать правила честной игры».

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов в свою очередь заявил, что «глубоко разочарован» этим инцидентом.

«Являясь президентом ФК «Шахтер», я хотел бы публично заявить, что каждый, кто имеет отношение к деятельности нашего клуба, сегодня глубоко разочарован в связи с инцидентом, произошедшим на матче Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Нордшелландом», состоявшемся во вторник, 20 ноября, - отметил Р.Ахметов. - В клубе мы твердо убеждены, что принципы Fair Play – это фундаментальная основа футбола, и случившееся является недопустимым поступком со стороны футболиста нашей команды».

При этом он добавил, что «лично провел встречу с игроками, обсудил, как важно быть правильным примером для юных футболистов, болельщиков «Шахтера» и для футбола в целом, и заручился пониманием игроков того, что ничего подобного в будущем больше не повторится».

Он пообещал, что клуб примет и выполнит любое решение, которое вынесет УЕФА в отношении Л.Адриано.