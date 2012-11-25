Киевское дерби выиграло Динамо

Сегодня состоялись 2 матча 17-го тура Чемпионата Украины по футболу. Львовяне второй раз в сезоне не смогли одолеть мариупольцев. В киевском дерби сильнее оказались подопечные Блохина.

Динамо - Арсенал 4:0 (Хачериди 40, Идейе 44, 91, Гусев 88)

Ильичевец - Карпаты 2:0 (Фомин 19, Федотов 92)

Напомним, ранее сыграли:

Заря - Металлург Д 1:2 (Худзик 13 - Нельсон 78, Игнатьевич 91 авт.)

Шахтер - Говерла 5:1 (Илсиньо 5, Вилиан 13, Мхитарян 17, Коста 62, Девич 80 - Ле Таллек 45)

Ворскла - Волынь 0:1 (Савич 75)

Черноморец - Кривбасс 2:0 (Бобко 68 , Диденко 77)

Тур закончится завтра матчами с участием двух команд, которые в четверг обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы:

Металлист - Таврия

Днепр - Металлург З