Металлист выиграл у Байера

21:54, 22 ноября 2012
Спорт
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Завершился матч группового этапа Лиги Европы УЕФА в группе K между харьковским Металлистом и Байером.

Металлист - Байер 2:0 (Кристальдо 46, Шавьер 85)

В другом матче этой группы сыграли Русенборг и Рапид (Вена) - 3:2

Остальные матчи

Группа G. Базель - Спортинг 3:0, Видеотон - Генк 0:1

Группа H. Нефтчи - Партизан 1:1, Рубин - Интер (Милан) 3:0

Группа I. Спарта (Прага) - Лион 1:1, Хапоэль (Кирьят-Шмона) - Атлетик - матч отложен

Группа J. Лацио - Тоттенхэм 0:0, Панатинаикос - Марибор 1:0

Группа L. Ганновер - Твенте 0:0, Хельсингборг - Леванте 1:3

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