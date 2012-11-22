Металлист выиграл у Байера

Завершился матч группового этапа Лиги Европы УЕФА в группе K между харьковским Металлистом и Байером.

Металлист - Байер 2:0 (Кристальдо 46, Шавьер 85) В другом матче этой группы сыграли Русенборг и Рапид (Вена) - 3:2 Остальные матчи Группа G. Базель - Спортинг 3:0, Видеотон - Генк 0:1 Группа H. Нефтчи - Партизан 1:1, Рубин - Интер (Милан) 3:0 Группа I. Спарта (Прага) - Лион 1:1, Хапоэль (Кирьят-Шмона) - Атлетик - матч отложен Группа J. Лацио - Тоттенхэм 0:0, Панатинаикос - Марибор 1:0 Группа L. Ганновер - Твенте 0:0, Хельсингборг - Леванте 1:3

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