Металлист выиграл у Байера
21:54, 22 ноября 2012Спорт
1820
Завершился матч группового этапа Лиги Европы УЕФА в группе K между харьковским Металлистом и Байером.
Металлист - Байер 2:0 (Кристальдо 46, Шавьер 85)
В другом матче этой группы сыграли Русенборг и Рапид (Вена) - 3:2
Остальные матчи
Группа G. Базель - Спортинг 3:0, Видеотон - Генк 0:1
Группа H. Нефтчи - Партизан 1:1, Рубин - Интер (Милан) 3:0
Группа I. Спарта (Прага) - Лион 1:1, Хапоэль (Кирьят-Шмона) - Атлетик - матч отложен
Группа J. Лацио - Тоттенхэм 0:0, Панатинаикос - Марибор 1:0
Группа L. Ганновер - Твенте 0:0, Хельсингборг - Леванте 1:3
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter