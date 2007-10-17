Участники чемпионата по бодибилдингу, бодифитнессу и фитнессу (фото)

Чемпионат прошел в Харькове

Участники чемпионата Украины по бодибилдингу, бодифитнессу и фитнессу во Дворце культуры железнодорожников в Харькове. Соревнования проводились совместно областной и национальной федерациями этих видов спорта. Фото Владимира Андреева / УНИАН

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