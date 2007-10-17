Участники чемпионата по бодибилдингу, бодифитнессу и фитнессу (фото)
07:42, 17 октября 2007
Спорт
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Чемпионат прошел в Харькове
Участники чемпионата Украины по бодибилдингу, бодифитнессу и фитнессу во Дворце культуры железнодорожников в Харькове. Соревнования проводились совместно областной и национальной федерациями этих видов спорта.
|Участницы чемпионата Украины по бодибилдингу, бодифитнессу и фитнессу
|Участники чемпионата. В центре - Роман Гаврищук, занявший первое место в категории ”Юниоры + 80 кг”
|Ирина Деркачева выступает с произвольной программой в категории ”Бодибилдинг. Женщины +55 кг”
|Сергей и Светлана Шабельные заняли 1-е место
|Гример работает над телом участницы перед выступлением
|Вадим Василевский и Татьяна Михейчик из Луганска выступают в категории ”Пары” с произвольной программой
Фото Владимира Андреева / УНИАН
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