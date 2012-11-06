Мичман ВМС Украины - чемпион мира по сумо (фото)
01:25, 06 ноября 2012Спорт
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Представитель Центрального спортивного клуба Вооруженных сил Украины мичман Константин Ермаков завоевал титул чемпиона мира по борьбе сумо в ходе мирового первенства в Гонконге.
Чемпион мира по сумо в сверхтяжелой категории Констатин Ермаков
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, он победил в самой престижной супертяжелой категории (115 кг). До этого сделать это не удавалось ни одному из украинских спортсменов.
На пути к чемпионскому титулу К.Ермаков в полуфинале соревнований победил японского мастера сумо, который имеет титул двукратного чемпиона мира и ни разу не проиграл на международных турнирах, говорится в сообщении.
«Соревнования были очень трудными. Все мои соперники также поднялись на пьедестал почета», – сказал победитель.
На чемпионате мира украинский спортсмен получил лицензию на Всемирные игры по сумо, которые пройдут летом в 2013 году в Колумбии.
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