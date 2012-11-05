Блохин празднует 60-летний юбилей

Олег Блохин является одним из лучших футболистов в истории советского футбола. Достаточно сказать, что он является обладателем "Золотого мяча" лучшему игроку Европы (1975), - отмечает Чемпион.

В составе "Динамо" он стал семикратным чемпионом СССР, пятикратным обладателем Кубка СССР, дважды обладателем Кубка Кубков УЕФА.

Блохин является рекордсменом клуба и сборной СССР по количеству проведенных игр и забитых голов.

В качестве тренера Блохин возглавлял греческие "Олимпиакос", ПАОК, "Ионикос", АЕК, российскую "Москву", выигрывал Кубок Греции и становился призером первенства этой страны.

В сборной Украины был главным тренером с 2003 по 2007 годы (вышел в 1/4 ЧМ-2006) и 2011-2012 годах (одержал первую победу команды в финальных турнирах первенства Европы). С сентября 2012 года возглавляет "Динамо".