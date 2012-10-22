ФК «Металлист» требует расследовать факт избиения милицией болельщиков

Как передает корреспондент УНИАН, заявление в связи с инцидентом, который произошел после матча 12-го тура украинской премьер-лиги, обнародовано на официальном сайте харьковского клуба.

«Футбольный клуб «Металлист» выражает обеспокоенность в связи с видео, появившееся в СМИ, на которой запечатлен инцидент, произошедший с одним из наших болельщиков в Киеве после матча «Динамо» - «Металлист», и надеется, что по этому факту будет проведена тщательная проверка», - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что «футбольный клуб «Металлист» будет внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации».

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Как сообщал УНИАН, 20 октября после матча между командами «Динамо» (Киев) и «Металлист» (Харьков) в Киеве на НСК «Олимпийский» произошел инцидент между фанами «Металлиста» и милицией.

Впоследствии в Интернете появилось видео, на котором видно, как работники отряда «Беркут» ногами бьют болельщиков харьковского клуба.

22 октября председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин обратился к министру внутренних дел Украины Виталия Захарченко с открытым письмом, в котором просит разобраться в ситуации, произошедшей между болельщиками харьковского «Металлиста» и бойцами спецподразделения «Беркут» после матча «Динамо» - «Металлист». «Судя по распространенному в интернете видео, бойцы спецподразделения прибегли к поведению, порочащему честь и достоинство украинской милиции», - говорится в письме М.Добкина.

В свою очередь прокуратура столицы проводит доследственную проверку по информации об избиении сотрудниками милиции людей с символикой футбольного клуба «Металлист».