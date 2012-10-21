Результаты матчей 12-го тура Чемпионата Украины по футболу
Этот тур оказался несчастливым для днепрян и динамовцев.
Сегодня были сыграны последние четыре матча 12-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Ворскла - Металлург З 5: 0
Кривбасс - Арсенал 1: 1
Черноморец - Таврия 1: 0
Карпаты - Говерла 1: 1
Напомним, что ранее сыграли:
Динамо - Металлист 1:3
Заря - Днепр 3: 2
Волынь - Металлург Д 1: 1
Шахтер - Ильичевец 2:1
Таким образом горняки, не проиграв ни одного поединка, с 36-ю очками продолжают уверенно шагать к очередному чемпионству.
Этот тур оказался несчастливым для днепрян и динамовцев (делят соответственно вторую и третью строчку - по 24 очка), а киевляне еще и умудрились установить очередной антирекорд - проиграли в этом сезоне всем трем «грандам» нашего футбола Шахтеру (1:3), Днепру (1:2) и Металлисту (1:3). Такой коллапс с командой Игоря Суркиса случился впервые в истории «независимого» футбола.
Аутсайдер турнира - запорожский Металлург после 12-ти сыгранных матчей занимает последнее место с двумя очками в своем активе.
Главный тренер запорожцев Виталий Кварцяный после матча заявил, что готов подать в отставку.