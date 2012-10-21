Результаты матчей 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодня были сыграны последние четыре матча 12-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Ворскла - Металлург З 5: 0

Кривбасс - Арсенал 1: 1

Черноморец - Таврия 1: 0

Карпаты - Говерла 1: 1

Напомним, что ранее сыграли:

Динамо - Металлист 1:3

Заря - Днепр 3: 2

Волынь - Металлург Д 1: 1

Шахтер - Ильичевец 2:1

Таким образом горняки, не проиграв ни одного поединка, с 36-ю очками продолжают уверенно шагать к очередному чемпионству.

Этот тур оказался несчастливым для днепрян и динамовцев (делят соответственно вторую и третью строчку - по 24 очка), а киевляне еще и умудрились установить очередной антирекорд - проиграли в этом сезоне всем трем «грандам» нашего футбола Шахтеру (1:3), Днепру (1:2) и Металлисту (1:3). Такой коллапс с командой Игоря Суркиса случился впервые в истории «независимого» футбола.

Аутсайдер турнира - запорожский Металлург после 12-ти сыгранных матчей занимает последнее место с двумя очками в своем активе.

Главный тренер запорожцев Виталий Кварцяный после матча заявил, что готов подать в отставку.