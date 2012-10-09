Коллина не увидел судейских ошибок в матчах лидеров украинского футбола

По словам Коллины, грубых ошибок арбитров в матчах матчах «Шахтер» - «Днепр» и «Днепр» - «Динамо» не было.

«Вы, конечно, можете быть несогласны с моим ответом. Я отвечаю за арбитров. В тот день, когда вы будете выполнять мою работу, ваше мнение будет иметь больший вес. Это - современная трактовка игры рукой. Футбол - демократический и все могут иметь свое мнение. Я не собираюсь вас убеждать. Я говорю о правильном современную трактовку. Во всем мире, не только в Украине. Если вы не согласны, это не моя проблема», - цитирует Коллину ТСН.

Коллина также напомнил, в каких случаях фиксируется игра рукой: «С 1 июня 2012 вынесения предупреждений по игре рукой должны проводиться, если эта игра препятствует сопернику владеть мячом. Где бы это ни произошло на поле. Если игра рукой препятствует забитию гола или же происходит лишение соперника возможности забить мяч - должно последовать удаление. Игра рукой на линии ворот - красная карточка. Если есть "явная возможность" забить - красная, нет "явной возможности" - желтая карточка».