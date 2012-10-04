В Киеве милиция задержала 47 хорватских болельщиков

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, 27 сентября в столичную милицию поступило письмо от футбольного клуба «Динамо» (Киев) о запланированном на 3 октября в 21.45 матче Лиги чемпионов УЕФА между командами ФК «Динамо» (Киев, Украина) и ФК «Динамо» (Загреб, Хорватия).

В письме отмечалось, что футбольный клуб «Динамо» (Загреб), учитывая постоянные случаи хулиганских проявлений их болельщиков на международных матчах, не будет организовывать плановый выезд фанов. Кроме того, они просили представителей ФК «Динамо» (Киев) не продавать билеты на футбольный матч гражданам Хорватии и сообщить об этом представителям ОВД Украины.

Рабочий аппарат Украинского бюро Интерпола подтвердил указанную информацию и сообщил о возможном прибытии на матч до сотни болельщиков команды «Динамо» (Загреб, Хорватия), в частности представителей фан-группы Bad Вluе Boys.

В связи с этим в Главном управлении столичной милиции был утвержден план-расчет сил милиции, привлеченных к охране общественного порядка во время проведения футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) - «Динамо» (Загреб) на НСК «Олимпийский», которым предусматривалось задействование дополнительных нарядов милиции в центральной части города за 12 часов до начала матча для предупреждения возможных конфликтов между болельщиками.

В преддверие футбольного матча на совещании по вопросам безопасности с участием представителей УЕФА, офицеров безопасности ФК «Динамо» (Киев), ФК «Динамо» (Загреб), ГУ МВД Украины в г. Киеве и полиции Хорватии, последние дополнительно сообщили об ожидаемом прибытии до 70 проблемных болельщиков хорватской команды, и попросили не пускать их на просмотр упомянутого матча и не продавать им билеты.

Кроме того, хорватские полицейские проинформировали присутствующих об агрессивном поведении болельщиков ФК «Динамо» (Загреб) как в отношении болельщиков команды-соперницы и стюардов, так и в отношении работников полиции.

Представитель ГУ МВД Украины в г. Киеве сообщил, что при наличии билетов на просмотр футбольного матча и отсутствия правонарушений со стороны болельщиков оснований не пускать их на стадион нет.

3 октября на улицах Мечникова, Кловский спуск, Шелковичной, Первомайского и пер. Марьяненко, на территории, прилегающей к НСК «Олимпийский», были выставлены работники Дарницкого районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве, которые обеспечивали охрану общественного порядка путем патрулирования нарядами по три работника милиции.

В 19.10 возле станции метрополитена «Кловская» (пересечение улиц Мечникова и Первомайского) постепенно по два-три человека начали собираться болельщики «Динамо» (Загреб), которые по своим внешним признакам совпадали с характеристикой проблемных болельщиков, предоставленной Укрбюро Интерпола. По состоянию на 19.20 там находилось уже до 50 человек, которые были без символики и логотипов указанного футбольного клуба.

Работники милиции начали с ними профилактические беседы, направленные на предупреждение правонарушений. К указанному месту были направлены дополнительные наряды полка милиции особого назначения «Беркут» и УГСО при ГУ МВД Украины в г. Киеве, которые находились в резерве.

В это же время по тротуару противоположной стороны ул. Мечникова в направлении улицы Бассейной двигались около 30 болельщиков «Динамо» (Киев), которые начали выкрикивать лозунги в сторону присутствующих возле станции метро «Кловская» болельщиков «Динамо» (Загреб). Последние, игнорируя замечания работников милиции, также начали выкрикивать собственные лозунги, причем - оскорбительного содержания, и пытались спровоцировать драку с рядовыми гражданами. Указанное столкновение было сразу пресечено работниками Дарницкого районного управления.

По прибытии на место происшествия нарядов полка «Беркут» и УГСО болельщики ФК «Динамо» (Загреб) сразу же перешли в продуктовый магазин, расположенный по ул. Мечникова, 10/2, заблокировали вход и не пускали работников милиции в помещение.

Работниками милиции были доставлены в Печерское районное управление ГУ МВД Украины в г. Киеве 47 граждан Хорватии. С участием переводчика и представителей полиции Хорватии доставленные болельщики были опрошены и в дальнейшем их сопроводили за пределы Киева, где передали нарядам ГУ МВД Украины в Киевской области. Информация об их маршруте движения, транспортных средствах и номерных знаках транспорта передана в Департамент общественной безопасности МВД Украины.

Заявления и сообщения о получении телесных повреждений, повреждении имущества граждан 3 октября в ОВД не поступали.

Представители полиции Хорватии поблагодарили работников киевской милиции за толерантное отношение к болельщикам «Динамо» (Загреб), принятые меры по недопущению последних на стадион и предупреждению дальнейших конфликтных ситуаций.

Также столичная милиция сообщает, что в течение футбольного матча на территории НСК «Олимпийский» и прилегающей территории не было допущено ни одного нарушения общественного порядка.