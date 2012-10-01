Семин решил выбить из Динамо компенсацию

Об этом он рассказал в эфире программы "Большой футбол", пишет Проспорт. "Условия контракта нарушены. Компенсация должна быть в любом случае. Юридическим сопровождением этого дела будет заниматься Дмитрий Селюк. Он этот контракт и организовывал", - сказал Семин. Житель Барселоны считает, что босс "Динамо" Игорь Суркис не будет судиться с Семиным и выплатит ему компенсацию. "С точки зрения юридических и контрактных обязательств, положение Семина выигрышное. У него еще было 1,5 года контракта. Все будет честно и солидно. Что касается суммы, то она исчисляется в миллионах долларов", - сказал Селюк. Напомним, что Игорь Михайлович ранее заявил, что контракт с Юрием Павловичом расторгнут по пункту "низкие спортивные результаты". По этому пункту Семину не полагается компенсация.

