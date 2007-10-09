Результаты жеребьевки группового этапа Кубка УЕФА

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Кубка УЕФА. Вот результаты:

Группа А: АЗ, Зенит, Эвертон, Нюрнберг, Ларисса

Группа В: Панатинаикос, Локомотив, Копенгаген, Атлетико, Абердин

Группа С: Вильярреал, АЕК, Фиорентина, Млада Болеслав, Эльфсборг

Группа D: Базель, Гамбург, Ренн, Динамо Загреб, Бранн

Группа Е: Байер, Спарта, Спартак, Тулуза, Цюрих

Группа F: Бавария, Болтон, Брага, Црвена Звезда, Арис

Группа G: Андерлехт, Хетафе, Хапоэль, Тоттенхем, Олбьорг

Группа Н: Бордо, Аустрия, Галатасарай, Паниониос, Хельсинборг

В ходе группового этапа каждый клуб сыграет по четыре матча - два дома и два на выезде. Эти поединки состоятся 25 октября, 8 ноября, 29 ноября, 5/6 декабря и 19/20 декабря.

Победители, обладатели вторых и третьих мест вместе с восемью командами, финишировавшими третьими в группах Лиги чемпионов УЕФА, станут участниками 1/16 финала турнира. С этой стадии команды начнут выяснять отношения по системе спаренных матчей плей-офф, и лишь финал будет состоять из одного матча. Решающий поединок пройдет на стадионе "Сити оф Манчестер".