Украинцы на Паралимпиаде уже завоевали 74 награды

В плавании баттерфляем на 50 м золотую награду завоевала Оксана Хруль, при этом установив новый мировой рекорд, а Максим Веркаса взял золото в плавании вольным стилем.

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Серебряную награду взяла Ольга Северская в плавании вольным стилем на 50 м, а Даниил Чуфаров в плавании на 200 м взял бронзовую награду.

Также бронзу в копилку сборной принесла женская сборная по волейболу, которая в матче за третье место обыграла Нидерланды, сообщает сайт Чемпион.

Украинская сборная сейчас находится на 4-м месте в командном зачете, имея 30 золотых, 19 серебряных и 25 бронзовых медали.