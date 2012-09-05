Кличко объяснил, почему бой с Чарром пройдет в Москве, а не Киеве
11-кратный чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталия Кличко обещает, что он и его брат Владимир Кличко найдут соперников, с которыми будут боксировать в Украине.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.
«Мы уже боксировали в Украине, и еще будем боксировать в Украине. Я могу вам это пообещать. В этом направлении мы работаем», - сказал В.Кличко, отвечая на вопрос УНИАН, почему бой c немцем Мануэлем Чарром проходит не в Киеве.
Он пояснил, что поступало много предложения для проведения боя и в США, и в Германии, но условия, поступившие из Москвы, были интереснее во многих отношениях.
Кроме того, он уверен, что многие украинцы, которые хотят посмотреть бой в Москве, смогут это сделать, ведь им не нужно открывать визы, а достаточно сесть в поезд, самолет или автомобиль.
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«Я уверен, что в «Олимпийском» (спорткомплекс в Москве, где 8 сентября состоится его бой с М.Чарром – УНИАН) будет большое количество моих земляков, которые приедут поддержать меня из разных городов Украины», - сказал В.Кличко.
Кроме этого, он заявил, что сразу после поединка возвращается к активной политической деятельности в Украине.