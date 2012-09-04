Чарр обещает отправить Кличко в нокаут

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом М.Чарр сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«У меня есть свой рецепт для каждого боя. Для боя с Кличко в этом рецепте основной частью будет нокаут», - сказал М.Чарр.

Он заявил, что хорошо изучил соперника и тактику его подготовки.

При этом М.Чарр сообщил, что всегда мечтал победить В.Кличко.

«Спортсмены перестанут быть спортсменами, если перестанут мечтать. А я каждый день мечтал приехать сюда, где нахожусь. И я свою мечту реализовывал сам», - сказал М.Чарр.

На это В.Кличко заявил: «В моей карьере практически все обещали нокаутировать меня, но пока еще никому не удалось это сделать». «Посмотрим, может М.Чарр будет в состоянии реализовать свое решение. Я очень взволнован», - сказал он под смех зала.

«Вот сейчас народ смеется, но ты поверь – в субботу никто смеяться не будет. Запомни – последние свои пять боев я провел бесплатно, свои деньги вложил, в долги влез, еще не уплаченные и несмотря на это я здесь нахожусь и выйду на бой против тебя. Мечта моя стала былью – а она заключалась всегда в одном – сделать тебе нокаут. И она станет явью. Так что вечером в субботу. Новую мы будем писать историю», - заявил М.Чарр.

В свою очередь, В.Кличко отметил, что не будет рассказывать о слабых сторонах своего соперника.

«Лучше я их покажу 8 сентября в ринге», - сказал В.Кличко.

По его словам, не смотря на то, что М.Чарр очень силен, мотивирован и имеет громадную волю к победе, у него есть одно слабое звено – у него нет достаточно опыта.

«Опыт – одно из ключевых составляющих в любом виде деятельности и профессиональный бокс – это не исключение. Профессиональный бокс - не обмен ударами, это тонкая игра психологии, физики», - сказал он.

«Давайте посмотрим, сможет ли молодой – на 14 лет младше - соперник победить, как он сказал «дедушку Кличко», хотя для дедушки я довольно не плохо выгляжу», - сказал украинский боксер.

По его словам, в тяжелом весе молодость не всегда плюс, ведь чемпионы в этом виде спорта показывают лучшие результаты, когда им за тридцать, когда приходит зрелость.