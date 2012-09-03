Состоится ночное конное шоу «Butenko Stable Moon Cup».

7 сентября 2012 года, в 20-00, в загородном клубе верховой езды «Конюшня Бутенко» состоится грандиозное ночное конное шоу «Butenko Stable Moon Cup».

Ночной конкур, конные соревнования по преодолению препятствий, пройдут под открытым небом в свете софитов, под прицелом камер и фотоаппаратов ведущих СМИ Украины. Спортивная часть будет состоять из двух маршрутов, которые построит команда под руководством курс-дизайнера, немецкого тренера Фридхельма Кенигсфельда, специалиста с 30-летним стажем работы в лучших школах верховой езды Европы. В соревновании примут участие более 20 ведущих всадников Украины. «Butenko Stable Moon Cup» посвящен открытию осеннего сезона. Во время соревнования двери закрытого загородного клуба верховой езды «Конюшня Бутенко» будут открыты не только для членов клуба, но и для многочисленных VIP гостей и журналистов.

Аккредитация для СМИ: butenko-stable@mail.ru, +38 095 095 16 49 Мария.

Для журналистов будет организован трансфер от м. Палац Украины.