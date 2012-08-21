На матче Боруссия - Динамо ожидается аншлаг

Первый матч четвертого плей-офф раунда Лиги чемпионов между Боруссией Менхенгладбах и киевским Динамо вызвал огромный ажиотаж в немецком городе.

На игру продано 46 тысяч билетов, сообщает ТСН.

Стадион «Borussia-Park» вмещает 51117 зрителей. Однако, на матчах Лиги чемпионов стоячие места запрещены регламентом УЕФА.

Авторитетная контора William Hill ставки на победу Динамо в предстоящем поединке принимает с коэффициентом 3.40, тогда как аналогичный показатель на успех Боруссии составляет 2.00 Степень же вероятности ничейного результата оценивается коэффициентом 3.10, сообщает Корреспондент.

А вот шансы соперников на выход в групповой этап Лиги Чемпионов букмекерами оцениваются практически как равные, с незначительным перевесом в пользу украинского клуба: 1.90 - ставка на общий успех Боруссии, 1.80 - ставка на общий успех Динамо.

Напомним, что матч начнется сегодня в 21:45 по киевскому времени. Трансляция на телеканале «Украина».