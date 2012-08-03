Украинские олимпийцы имеют шансы на медали (программа дня)

Согласно данным, размещенным на сайте НОК Украины, сегодня соревнования пройдут в таких видах программы:

09:00 - 16:20 Стрельба из лука. Индивидуальные соревнования, мужчины.

09:00 - 12:15 Пулевая стрельба. Винтовка, лежа, мужчины (борются Айвазян Артур и Кулиш Сергей).

10:30 - 15:00 Пулевая стрельба. Скорострельный пистолет, мужчины (стреляет Бондарчук Роман).

09:30-16:50 Дзюдо. Весовая категория +100 кг, мужчины (украинец Бондаренко Станислав). Весовая категория +78 кг, женщины (борется украинка Киндзерская Ирина).

10:00 - 20:00 Плавание. Разные виды (50 м вольный стиль - Степанюк Дарья; 1500 м вольный стиль - Фролов Сергей).

10:00 - 21:55 Легкая атлетика.

Толкание ядра, мужчины. Квалификация Семенов Андрей.

Многоборье, женщины - Добрынская Наталья.

Бег 100 м с барьерами - Есипенко Людмила.

Прыжки в высоту - Мельниченко Анна.

Тройной прыжок, женщины. Квалификация - Саладуха Ольга, Князева Анна, Демидова Анна.

Бег 100 м, женщины - Повх Олеся и Погребняк Наталья.

Бег 400 м с барьерами, мужчины, 1 круг - Мельников Станислав.

Метание молота, мужчины. Квалификация - Сокирський Алексей, Дриголь Александр, Рубанко Артем.

Бег 400 м, женщины, 1 круг - Логвиненко Алина Пигида Наталья.

Бег 3000 м с препятствиями, мужчины. 1 круг - Слобаденюк Вадим.

Многоборье, женщины: толкание ядра, бег 200 м - Добрынская Наталья, Есипенко Людмила, Мельниченко Анна.

Метание диска, женщины. Квалификация - Карсак Екатерина и Семенова Наталья.

Прыжки в длину, мужчины. Квалификация - Кузнецов Виктор.

Бег 10000 м, женщины. Финал - Скрипак Ольга.

10:00 - 12:10 Гребля академическая. Финалы.

11:00 - 15:30 Конный спорт. Выездка.

12:00 - 20:00 Теннис. Одиночный разряд, мужчины. 1/2финала.

13:30 - 22:30 Бокс. Весовая категория 69кг, мужчины. 1/16 финала.

14:30 Прыжки в воду. Трамплин 3м, индивидуальные соревнования, женщины - Федорова Елена и Письменская Анна.

16:30 - 18:55 Велосипедный спорт - трек. Кейрин - Папежук Ирина.

Командная гонка. Квалификация - Калитовская Леся, Галюк Светлана, Бочкарева Елизавета.

14:00 - 16:15 Прыжки на батуте. Индивидуальные прыжки, мужчины - Никитин Юрий.

По итогам вчерашнего дня соревнований украинские спортсмены остались без медалей, и теперь с 6 медалями (2 золота и 4 бронзы) Украина занимает 15 место в рейтинге команд. Лидируют и дальше сборные Китая (34 награды), США (37 наград) и Южная Корея (14 медалей).