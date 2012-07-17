Кличко хочет драться в Киеве

Об этом сообщает Sports.ru.

«Я очень хочу провести бой в Киеве и, с большой долей вероятности, я осуществлю это желание», – сказал В.Кличко.

Как известно, свой следующий бой старший из двух братьев-чемпионов мира проведет 8 сентября в Москве, когда будет защищать титул чемпионата мира по версии WBC против немца Мануэля Чарра.

После этого поединка В.Кличко вновь сконцентрируется на своей политической карьере.

Комментируя сообщение, что бой против М.Чарра станет для него последним в профессиональной карьере, В.Кличко сказал: «Я хотел бы продолжить борьбу, и я приму решение после (парламентских) выборов».

Ранее промоутерская компания В.Кличко вела переговоры о возможности проведения этого поединка на НСК “Олимпийский” в Киеве, однако они не были успешными из-за высокой цены за аренду стадиона.