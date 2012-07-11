«Шахтер» на радостях разбил Суперкубок Украины

В Луганске на стадионе «Авангард» 10 июля «Шахтер» выиграл Суперкубок Украины по футболу у «Металлурга» со счетом 2:0.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба «Шахтер», первый гол в ворота «Металлурга» забил Луис Адриано на 5-й минуте.

Второй гол в ворота противника после паса Фернандиньо забил игрок «Шахтера» Дуглас Коста на 35-й минуте.

«Шахтер» уверенно обыграл «Металлург» и завоевал четвертый Суперкубок Украины в своей истории», - говорится в сообщении.

После матча произошел интересный эпизод. Как сообщает Евро-футбол, во время празднования завоевания первого кубка нового сезона игроки "Шахтера" разбили сам трофей, который распался на две части. Верхнюю часть после матча нес нападающий "горняков" Эдуардо, а нижнюю - один из работников клуба.