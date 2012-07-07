Милевский подхватил ангину
13:38, 07 июля 2012Спорт
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Нападающий «Динамо» Артем Милевский находясь на подготовительном сборе в Австрии заболел ангиной.
Простыл, касатик...
О характере заболевания и сроках выздоровления официальному клубному сайту рассказал врач команды Леонид Миронов.
«В пятницу утром Милевский пожаловался на боль в горле при глотании. У него была повышена температура и при осмотре по всем симптомам был установлен диагноз – ангина. Артему предписан курс лечения, он принимает необходимые в таких случаях лекарственные препараты. Ангина средней тяжести, на лечение уйдет пять дней. К тренировкам футболист приступит уже после возвращения команды в Киев», - отметил врач.
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