Лукашенко прилетит в Киев незадолго до игры
18:44, 01 июля 2012Спорт
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прибудет в Киев сегодня вечером с рабочим визитом, в рамках которого планирует посетить финальный матч Чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Италии.
|Посольство Беларуси готовится к визиту Лукашенко
Об этом УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине Валентин Величко.
«Мы готовимся к визиту», - сказал В.Величко.
По его словам, ориентировочно прилет А.Лукашенко в Киев ожидается за некоторое время до начала матча.
Как сообщал УНИАН, Президент Польши Бронислав Коморовский 29 июня заявил, что не планирует отменять визит в Киев на закрытие Евро-2012 из-за присутствия на стадионе А.Лукашенко.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что также не видит проблемы в том, что на трибуне ВИП-зрителей финала Евро-2012 будет Президент Беларуси.
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