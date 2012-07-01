Лукашенко прилетит в Киев незадолго до игры

Об этом УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине Валентин Величко.

«Мы готовимся к визиту», - сказал В.Величко.

По его словам, ориентировочно прилет А.Лукашенко в Киев ожидается за некоторое время до начала матча.

Как сообщал УНИАН, Президент Польши Бронислав Коморовский 29 июня заявил, что не планирует отменять визит в Киев на закрытие Евро-2012 из-за присутствия на стадионе А.Лукашенко.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что также не видит проблемы в том, что на трибуне ВИП-зрителей финала Евро-2012 будет Президент Беларуси.