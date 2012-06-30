Футбол закончится, а фальсификат останется

«На протяжении прошлого и текущего годов работниками службы задокументировано больше 40 таких случаев. Нарушители привлечены к административной или уголовной ответственности», - рассказал УНИАН заместитель начальника ДГСБЭП МВД Украины Станислав Рогозин.

Например, на днях в Харькове работники ДГСБЭП изъяли 26 единиц оборудования, свыше 1 тыс. футболок с незаконно нанесенными логотипами. Эта продукция реализовывалась оптовым покупателям и через сеть Интернет.

Во Львовской области к трем годам лишения свободы с отсрочкой наказания осужден предприниматель, который создал подпольный цех по производству фальсифицированной спортивной одежды, используя знаки для товаров и услуг УЕФА и его коммерческих партнеров. В ходе расследования были изъяты товары и оборудование на сумму около 200 тыс. грн. По решению суда незаконно изготовленная продукция и орудия производства, материалы, которые использовались для изготовления «спортивного» контрафакта, уничтожены.

В Луганске в первые дни Чемпионата Европы по футболу работники милиции обнаружили 5 фактов распространения некачественной продукции с незаконно нанесенной символикой. На центральном рынке областного центра продавали полный ассортимент: футболки, кепки, значки, магнитики.

В Тернопольской области оперативники закрыли подпольный цех, где производили мягкие декоративные подушки, автомобильные подголовники с торговым знаком «EURO».

Как заверил С.Рогозин, работа по разоблачению разного «пиратского бизнеса» не будет прекращаться и после футбольного праздника.