СМИ: Коноплянку хотят купить за 5 миллионов евро
16:23, 25 июня 2012Спорт
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Турецкий «Галатасарай» в ближайшее время начнет переговоры с ФК "Днепр" с целью приобретения полузащитника «Днепра» и сборной Украины Евгения Коноплянки.
Коноплянка подорожал
Об этом сообщает «Проспорт» со ссылкой на турецкую газету Vatan.
Как отмечается в сообщении, стартовое предложение - 5 миллионов евро. Такая умеренная сумма обусловлена тем, что у Е.Коноплянки в декабре 2013 года заканчивается контракт с "Днепром".
Однако, отмечает «Проспорт», вряд ли Е.Коноплянка согласится на предложение из Турции. Ведь и "Днепр" собирается выручить за этот трансфер не менее 10 миллионов евро, и сам игрок хочет играть в одном из ведущих европейских чемпионатов.
По информации СМИ, Е.Коноплянкой интересуются лидеры итальянского футбола "Ювентус" и "Интер". Кроме итальянских грандов, на Е.Коноплянку обратили внимание середняк чемпионата Италии "Аталанта" и лионский "Олимпик".
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