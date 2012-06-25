СМИ: Коноплянку хотят купить за 5 миллионов евро

Об этом сообщает «Проспорт» со ссылкой на турецкую газету Vatan.

Как отмечается в сообщении, стартовое предложение - 5 миллионов евро. Такая умеренная сумма обусловлена тем, что у Е.Коноплянки в декабре 2013 года заканчивается контракт с "Днепром".

Однако, отмечает «Проспорт», вряд ли Е.Коноплянка согласится на предложение из Турции. Ведь и "Днепр" собирается выручить за этот трансфер не менее 10 миллионов евро, и сам игрок хочет играть в одном из ведущих европейских чемпионатов.

По информации СМИ, Е.Коноплянкой интересуются лидеры итальянского футбола "Ювентус" и "Интер". Кроме итальянских грандов, на Е.Коноплянку обратили внимание середняк чемпионата Италии "Аталанта" и лионский "Олимпик".