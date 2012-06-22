Иностранным болельщикам нравится Евро-2012 (опрос)

Об этом УНИАН сообщили в польской государственной компании Pl2012, по заказу которой социологический центр PBS опросил 4 тыс. иностранных болельщиков во время групповой фазы Евро-2012 с 8 по 18 июня.

"92% опрошенных положительно оценивают атмосферу во время чемпионата, а 85% очень хорошо говорят об организации турнира в Польше. Оценки иностранцев Евро-2012 в Польше выше результатов аналогичных исследований, проведенных во время Евро-2008 в Австрии", - отмечается в сообщении.

По данным Pl2012, организацию турнира австрийцами положительно оценивали 68% опрошенных иностранцев.

В рамках польского исследования было опрошено по 1 тыс. иностранных фанов в каждом из четырех польских городов, где проходили матчи групповой фазы турнира.

Более 60% опрошенных, как оказалось, впервые приехали в Польшу, и абсолютное большинство из них (80%) планирует вновь сюда приехать, а 92% - рекомендовать польские города для поездок своим друзьям.

Pl2012 также отметила, что 85% опрошенных иностранцев сказали, что чувствовали себя на польской территории безопасно, в то время как в Австрии такие оценки звучали в 75% случаях.

"Высокие оценки организации турнира в Польше и декларации о возвращении в нашу страну после турнира почти всех иностранцев, принявших участие в опросе, подтверждают высокий уровень 5-летней подготовки поляков к Евро-2012. Наиболее захватывающие моменты чемпионата впереди, но Польше уже удалось себя показать на международной арене как хорошего организатора и хозяина третьего крупнейшего спортивного мероприятия в мире", - заявил пресс-секретарь PL2012 Миколай Петровский, слова которого цитируются в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в Польше уже состоялись 12 из 15 матчей нынешнего чемпионата Европы по футболу, на которые в страну, по предварительным оценкам польских организаторов, приехали почти 0,4 млн. иностранных болельщиков.

Поляки ранее ожидали приезда на групповую фазу от 400 до 700 тыс. футбольных фанов из-за рубежа.