Ярмоленко вошел в топ-5 наиболее востребованных футболистов

Спортивный портал Goal.com проанализировал игру игроков с целью определить, кто из них будет наиболее востребованным после Евро-2012. Большие перспективы, по мнению экспертов, открываются перед хавбеком «Брондбю» и сборной Дании Микаэлем Крон-Дели. Благодаря двум мячам и результативной передаче в трех матчах он получил 3,5 балла по пятибалльной шкале.

Адрей Ярмоленко, как и остальные, кто вошел в топ-5, получили по 3 балла. Примечательно, что в этой замечательной компании присутствуют сразу два игрока «Вольфсбурга» - чех Петр Йирачек и хорват Марио Манджукич. Первый, кстати, в сезоне выходил на поле всего в 13 играх и действовал на позиции защитника. В сборной же его перевели на левый фланг полузащиты, и действия футболиста засияли новыми красками.

Отметим, что четверым из этой пятерки, в том числе и Ярмоленко с россиянином Дзагоевым, по 22 года.

Інформаційний центр «Україна-2012»