В продажу поступили билеты на матч Испания - Франция

Как сообщили УНИАН в пресс-центре принимающего города при Донецком горсовете, в продажу поступило ограниченное количество билетов на матч, который пройдет 23 июня в Донецке.

Билеты можно приобрести на сайте Uefa.com, в кассах стадиона «Донбасс Арена» и в отделениях «Укрсоцбанка», Unicredit Group.