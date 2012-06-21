В продажу поступили билеты на матч Испания - Франция

00:02, 21 июня 2012
Спорт
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20 июня в продажу поступили билеты на матч четвертьфинала между сборными Испании и Франции в рамках Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре принимающего города при Донецком горсовете, в продажу поступило ограниченное количество билетов на матч, который пройдет 23 июня в Донецке.

Билеты можно приобрести на сайте Uefa.com, в кассах стадиона «Донбасс Арена» и в отделениях «Укрсоцбанка», Unicredit Group.

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