Продавцы Евросимволики зарабатывают в день до 10 тысяч гривен

Украинские продавцы сувениров с ужасом ждут, когда закончится евротурнир, ведь тогда у них сильно упадет выручка, которую они сейчас легко получают от продаж сувениров с символикой ЧЕ, пишет "Сегодня". В магазинах говорят, что на Евро зарабатывают по 10 тыс. грн в день, а нелегалы — по нескольку тысяч.

В официальных точках продажи сувениров Евротематики говорят, что цены они не снижали, как сообщали некоторые СМИ. «Просто незачем это делать. Все, на чем есть символика чемпионата, быстро раскупают, — говорит нам продавец Юлия. — Вот посмотрите, только середина дня, а у нас нет отбоя от покупателей. А перед матчами особенно большой спрос на сувениры. На цену не смотрят, хотя они недешевые». К примеру, футболка на взрослого стоит 250 грн, детский размер на 50 гривен дешевле. Всего за несколько минут, пока мы общались, у Юли купили футболку и мягкую игрушку символов турнира — Славека и Славко (100 грн). Один из продавцов евросувениров признался нам, что в день одна палатка может принести доход до 10 тысяч гривен.

«В последние дни очень популярны футболки украинской сборной. Их просто разметают, хотя и стоят 300 гривен, — делятся своими наблюдениями в официальных точках продажи. — Причем это не только наши люди, иностранцы тоже охотно покупают «сборную» одежку. Многие говорят, что нравится Украина и вот так поддерживают нашу команду». Продавец нам рассказала, что часто заграничные туристы спрашивают у них футболки с надписью «Шевченко». «Просят с Шевой за любые деньги майку. К сожалению, нам такой товар не завозили. Мы покупателям подсказываем адреса, где могут «набить» надпись», — говорит она.

На евросувенирах неплохо зарабатывают и обычные торгаши, которые продают вещи с символикой из-под полы. «Милицию опасаемся, вот некоторые продавцы и не выставляют на прилавки, — говорит нам продавец на Андреевском спуске, который торгует футбольной экипировкой. — Штраф грозит в несколько тысяч, но хуже, если просто конфискуют товар. Мы ведь последний месяц только за счет евросувениров и живем. За день легко зарабатываем пару тысяч гривен». Футболки у него за 80 грн, а детские — 60. «Они почти такие, как фирменные. У меня точно такая же есть — уже и стирал ее несколько раз в машинке, не скатывается. Качество хорошее», — рекламирует товар наш собеседник.

А вот мелкие сувениры — брелки, магнитики и чашки — не прячут. «Я бы уже с голоду умер, если бы не эти евромелочи, — улыбается Николай. — У меня магнитик со Славеком и Славком всего за 5 гривен, а в официальных магазинах — 10—12. Чашки за 50 грн отдаю (официальная цена — 70. — Авт.), брелки — за 15 (в фан-зоне за 50 продают. — Авт.)». Некоторые предприимчивые киевляне пошли дальше и не стали продавать копии евросувениров, а придумали свои. «У меня браслеты и кулоны с символикой есть. Такие ни в одном официальном магазине не найдете. А всего-то за 20 продаю, — говорит девушка-реализатор. — Товар активно берут. В прохладные дни иностранцы по Андреевскому спуску толпами ходят, тогда и выручка отличная получается.