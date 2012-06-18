Газета оценила игру сборной России - «Уроды!!!» (фото)

Можно понять, что это нелицеприятное слово относится к сборной России по футболу, которая выбыла из Евро-2012 и лишила всю страну надежд на победу в чемпионате, отмечают в МК.

Как только номер поступил в продажу, снимок обложки начал гулять по Интернету, попав в самые топовые блоги, и распространился сотнями ретвитов.

Отношение пользователей Интернета к такой оценке событий журналистами МК были разными.

Большинство читателей поддержали идею, например: «Слышали бы вы как „выражалась“ моя мама после матча, а ведь бухгалтер на пенсии!»,

Другие комментаторы, не находя слов, писали «Ого!», «Вот это да!», «Нифигасе».

Было и несколько несогласных: «Как они могут называть так сборную!»

Многие поставили под сомнение существование обложки: «фотошоп)) хотя было бы забавно))» «Это реальный номер?».

И наверное очень емко и кратко, в духе сегодняшней обложки газеты выразился человек, написавший такой комментарий: «Зато честно!», отмечают в МК.